İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sanayicinin sorunlarını yerinde dinliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetimi sanayicileri yerinde ziyaret edip varsa sorunları ve beklentileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuyor.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetim kurulu üyeleri firmaları ziyaret etti. Fabrikaların içerisindeki üretim bantlarını gezerek, yapılan çalışmaları inceleyen heyet, ildeki sanayicilerin ve kuruluşların sorunları, beklentileri, Düzce'nin sanayi ve teknoloji alanında daha da gelişmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldular.


Ayrıca Düzce'nin istihdamı, ekonomisi, ilin ekonomik durumu ve ihracat çalışmaları hakkında istişare ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.