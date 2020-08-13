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Sancaklar Mahallesi'nde yeni yol yapımı sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi il sınırları içerisinde sıkıntılı olan trafik sorunlarını çözebilmek için mahallelerde yeni yol açma çalışmalarını hızlandırdı.

Sancaklar Mahallesi'nde trafik rahatlatılması için yeni yol yapım çalışmaları başlatıldı.


Düzce'de her geçen gün araç sayısı artıyor. Son açıklanan verilere göre 115 bine yaklaşan araç sayısı sonrasında Düzce Belediyesi'de mahallelerde trafiklerin rahatlatmak için çalışma başlattı. Bir çok mahallede yapılan uygulamalar ile yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler Sancaklar Mahallesi'nde de yeni yol açma çalışmalarına başladı. Sancaklar Mahallesi'nde yeni açılacak yol üzerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Yol kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacak.

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