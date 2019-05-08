Sandık halkın önüne geliyor

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaz sezonu öncesi alacağı kararları vatandaşlara sorarak taleplerin doğrultusunda hareket ediyor.

Bu sefer sadece çınar caddesi esnafının katılacağı oylamada, anket pusulasında 2 soru bulunuyor. Bunlardan biri çınar caddesindeki yolun tek taraflı mı yoksa çift taraflı mı olmasının istendiği yönünde. Referandum pusulasında bir diğer soru ise, cadde boyunca dizili olan saksıların kaldırılıp kaldırılmamasına yönelik esnaf tercihi oylanacak.

Başkan Yanmaz çınar esnafının katılacağı oylamanın sonucunun birkaç gün içinde tamamlanacağını ve sandıktan çıkan sonuca göre hareket edileceğini belirtti.