İhlas Haber Ajansı

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Sandıklar kapandı oy saymaya geçildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.00'ı göstermesi ile sona erdi. Sandıkların kapanması ile oy sayma işlemine geçildi.


Düzce'de vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için sabah saatlerinde sandık başına gitmişti. Sandıklar saat 17.00'yi göstermesi ile birlikte oy verme işlemi sona erdi, oy sayımına geçildi.


294 bin 327 seçmenin bulunduğu il genelinde 984 sandıkta oy kullanıldı. Düzce'de sandığa gitme oranı yüksek olarak gözüküyor.

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