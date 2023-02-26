İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'nın okulları eğitime hazırlanıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa’da depremde hasar alan okullarda yenileme çalışmaları yapıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'da depremde hasar alan okullarda yenileme çalışmaları yapıyor.


Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şanlıurfa'ya giden risk ve tehlike çözüm ekibi, okullarda düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü ilçesinde bulunan okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürüten ekipler, ilçede bulunan tüm okulları eğitime hazırlıyor.

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