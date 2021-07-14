Şarampole uçtular, burunları bile kanamadı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçan otomobildeki 2 kişi, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gırgın çayırında Kaynaşlı istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında 50 metrelik şarampole uçtu. Şans eseri ağaçlara çarpmadan aşağıya kadar inen otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Burunları bile kanamayan iki kişi uçtukları yeri görünce şaşkınlık geçirdi. Emniyet kaza ile ilgili inceleme başlattı.