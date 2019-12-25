Sarı bebekler gerçek sahipleriyle buluştu

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin sorumluluklarının büyük olduğunu belirterek “TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulumuz ile Delta Alfa Çorap Firmamızın ortaklaşa geliştirdikleri Sarı Bebek projesinin tanıtımı için buradayız. Çocuk istismarı konusunda devletimizin aldığı sıkı önlemler olsa bile maalesef bazı kötü örneklere de denk geliyoruz. Çocuklarımızı eğitmek, çocuklarımıza daha güvenli bir gelecek oluşturabilmek adına bu ve benzeri projeleri biz koşulsuz destekliyoruz. Bizim iktisadi görevlerimizin yanı sıra bu tür toplumsal konularda da çözüm üreten olma sorumluluğumuz var. Çocuk istismarı ve ailelerin bilinçlendirilmesi için Kadın Girişimciler Kurulumuzun uzun zamandır üzerinde çalıştığı bu projenin dalga dalga tüm ülkemize yayılmasını umut ediyoruz. Projemiz ile bir gencimizin hayatına katkıda bulunabilirsek ne mutlu bizlere” şeklinde konuştu.

DTSO Meclis Başkan Yardımcısı Nuri Hızel sadece kanuni düzenlenmelerle çocuk istismarı ile mücadelenin yeterli olmadığını belirterek “Çocuklarımızı korumak adına birçok önlem alsak da yaygın medyada da görüldüğü üzere olumsuzlukların önüne tam olarak geçemiyoruz. Konunun kültürle veya eğitim seviyesiyle bir ilgisi yok. Ruh sağlığı yerinde olan bir insanın bu tür eylemlerde bulunabilme ihtimali yoktur. Son zamanlarda çok sıkı kanuni düzenlemeler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Sadece kanuni düzenlemeler çocuk istismarıyla mücadelede yeterli değildir. Biz sivil toplum kuruluşlarının ve dahası toplumun her kesiminin bu mücadele aktif şekilde yer alması gerekmektedir. Bu mücadelenin bir ayağı olarak bugün TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulumuzun ve Delta Alfa Çorap Firmamızın geliştirmiş oldukları projeyi gururla sunacağız” diye konuştu.

TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz sıra bebeklerin gerçek sahipleri ile buluştuğunu belirterek “Bir masa etrafında bir hayal ile başladığımız Delta Alfa Çorap ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneğinin desteğiyle doğumu gerçekleşen sarı bebeklerimizi gerçek sahipleriyle çocuklarımızla buluşturacağız bugün bu ana tanıklık ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz kurul olarak yaşamaktan hayallerinin peşinden koşmaktan korkmayan bir yapıyız. Cesaret korkudan korkmamaktır. Korkularımıza yenilip hedeflerimizden, hayallerimizden vazgeçmemektir. Bizler korkmuyoruz ve hayallerimizin peşinden koşuyoruz. Bugünden sonra sarı bebekler önce çocuklarımıza sonra bizlere emanet. Bu bebeklere sahip çıkalım bu projeye sahip çıkalım ömrünün çok uzun olması için elimizden ne geliyorsa yapalım” ifadelerini kullandı.

Düzce Hayalimiz Anaokulu Gönüllü Öğretmenlerinin düzenlediği “Çocuk İstismarını önleme ve farkındalık" oyunu sergilendi. Sarı Bebek adlı tiyatro oyununu minikler büyük ilgiyle izledi.