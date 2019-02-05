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Sarıeroğlu'ndan Özlü'ye destek ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, 65.

Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.


65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı- Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.


Ziyarette, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun yanı sıra 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'nün eşi Onur Özlü'de bulundu.


Özlü'ye başarılar dileyen Sarıeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında destek için Düzce'ye geleceğini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özlü “Genel Başkan Yardımcımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'nun ziyaretinden dolayı onur duydum. Kendisinden seçim sürecinde destek sözü aldık. Seçim çalışmalarımız kapsamında yeniden Düzce'ye gelmesini temenni ediyoruz. Ankara'da ki tüm ilişkilerimizi, gücümüzü Düzce için kullanacağız” dedi.

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