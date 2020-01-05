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Sarıkamış Şehitleri Düzce'de anıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla Sarıkamış Şehitleri dualarla anıldı.


105 yıl önce Rus savaşına katılmak üzere yola çıkan askerlerimiz, Sarıkamış Harekatı sırasında Allahü Ekber dağlarında donarak, şehit düşmesinin yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de yapılan törenlerle anıldı. Düzce Valiliği koordinesinde, Düzce Şehitliği'nde Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenlendi. Vali Dr. Zülkif Dağlı, protokol üyeleri ve gençlerin katılımı ile gerçekleştirilen programda ilk olarak sabah namazı sonrasında şehitler için dua edildi. Ardından Şehitlikte düzenlenen anma programında Saygı Duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu şehitler için dua edildi. Şehitlerin mozolelerine çiçek konulmasının ardından programa katılanlara sıcak çorba ikramında bulundu. Vali Zülkif Dağlı'da kazanın bayına geçerek çorba dağıttı.

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