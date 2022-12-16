Şartları yerine getiren okullara belgeler verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de okulum temiz denetimlerinden başarı ile geçen okullara belgeleri teslim edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü işyeri sağlığı ve güvenliği birimi ekiplerince il genelinde ki okullar temizlik konusunda denetime girmeye başladı. Daha önce onlarca okulun denetimi yapılmış ve denetimlerden başarı ile geçen okullara belge verilmesi planlanmıştı. Düzce Depremi sebebi ile belgelerini alamayan okullar, normalleşmenin başlaması ile birlikte belgelerine kavuştu. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç tarafından okul yöneticilerine okulum temiz belgeleri verilirken, denetlemeler ise devam edecek.