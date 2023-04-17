Satılan Katamaran Ege'ye yola çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca Belediyesi tarafından 2020 yılında 3 milyon 150 bin liraya satın alınan Katamaran satıldı.

Karadeniz'e sahil Akçakoca ilçesinde belediye tarafından satın alınan ve kısa sürede halk tarafından ilgi gören ve ilçenin simgesi haline gelen gezi denizciliğinde kullanılan deniz taşıtı Katamaran 11 milyon liraya satıldı. Bodrumlu bir firma tarafından alınan deniz taşıtı Akçakoca limandan çıkarak gözden kayboldu.