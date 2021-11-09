Satışa hazır halde yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları iki ayrı yol uygulamasında satışa hazır halde 78 grama yakın esrar yakaladı.

Düzce Merkez ilçe Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluğunda bulunan birinci organize sanayi bölgesinde Motosikletli Asayiş Timi tarafından durdurulan A. A. D. isimli şahsın kullandığı Ankara plakalı otomobil içindeki satışa hazır 38 adet toplam 63 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli A.A.D. isimli şahsın ev aramasında da 2 adet extacy hap ve 2,5 gr ağırlığında kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bir diğer yol uygulamasında M. Y. isimli şahıs üzerinde kullanmaya hazır 12,55 gr kubar esrar uyuşturucu madde ve seri numarası belli olmayan 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla her 2 şahıs ile ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.