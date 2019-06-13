Savaş Bulut Kore'de finali gördü

Kore'nin Seul şehrinde Kimchi Billiards Club'te, dünyanın elit 48 bilardo sporcusunun katılımı ile Kimchi Club Turnuvası oynandı. Survival sistemi ile oynanan turnuvada 4 oyuncu birlikte oynuyor. Oyuncu sayı çektiğinde diğer sporculardan birer sayı düşülerek kendisine 3 sayı yazılan, 2 devre olan ve 50'şer dakikadan toplam 100 dakika oynanan oyunda, süre bittiğinde kim önde ise o birinci oluyor.

Düzceli bilardocu Savaş Bulut, finale kadar Avrupalı ve Koreli bir çok sporcuyu geride bıraktı. Finalde ilk devreyi önde bitirmesine rağmen ikinci devre birazda yorgunluğun etkisi ile birkaç sayı fark ile finali kaybetti.

Savaş Bulut, “PBA Tour ilk turu, PBA Tour Panasonic Open tunuvası için 03-07 Haziran 2019 tarihleri arası Kore'deydim. Sonrasında da Kimchi Club Turnuvası oynadım. 11 günlük seyahat boyunca inanılmaz bir misafirperverlik ve sevgi ile karşılandık. PBA Tour bilardoyu profesyonel bir spor haline getirecek diye düşünüyorum. İşini son derece profesyonelce yapan bir ekiple hareket ediyorlar. İlk turnuvada çeyrek finalde kaybettim. Grup maçlarında ve son 32'de iki maçımda oldukça iyi maçlar çıkardım. Bir çok maç billiardstv, kore ulusal spor kanalları ve youtube üzerinden dünyaya canlı olarak yayınlandı. Çeyrek final maçında 2-1 öndeyken bir konsantrasyon kaybı yaşadım. Bu da bana pahalıya maloldu. Buradan derslerimi çıkardım. Umuyorum diğer turlarda daha iyi sonuçlar alabilirim. Akabinde Kimchi turnuvasında yine çok iyi oyunlar çıkararak final oynadım. 4'lü finalde uzun sure önde gitmeme rağmen son düzlükte kaybettim ve bunlar benim için önemli tecrübe oldu. Ülkemi, şehrimi bu toprakların insanını sadece sportif alanda değil, saha dışında da kardeş olduğumuz bir ülkede başarıyla temsil ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Savaş Bulut, PBA 2.Tour için 21-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yine Kore'de mücadele edecek.