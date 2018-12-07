Savunma Sanayinin Türkiye'deki yeri ve önemi anlatıldı

Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan, Türkiye'de savunma sanayinin 2016 yılında 4 kat büyüyerek 487 milyon dolardan bin 953 milyon dolara yükseldiğine dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Topluluğu tarafından Cumhuriyet Konferans Salonu'nda “Savunma Sanayinin Türkiye'deki Yeri ve Önemi” başlıklı program düzenlendi. Konferansa; Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur, Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı programda konferans veren Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan, Metalürji Mühendisliği mezunu olduğunu ve 34 yıllık mühendislik görevinde bulunduğunu belirtti. Hayatın üç ayak üzerine kurulu olduğunu söyleyen Kızıltan, bunların da iş hayatı, aile hayatı ve sosyal hayat olduğunu ifade etti. Bu üç önemli ayağın dengede tutulması gerektiğine vurgu yapan Mahmut Nuri Kızıltan, öğrencilere yabancı dil öğrenme konusunda da tavsiyelerde bulundu. Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı'ndan da (SAYP) bahseden Kızıltan, Türkiye'de savunma sanayinin 2016 yılında 4 kat büyüyerek 487 milyon dolardan 1.953 milyon dolara yükseldiğine dikkat çekti.

Yerli savunma sanayisinin hedefinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yüzde yüz Türk sanayi ile karşılanması şeklinde açıklayan Mahmut Nuri Kızıltan, savunma sanayisinin büyük bir sektör olduğunu belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Konferans sonunda yaptığı sunumu için Mahmut Nuri Kızıltan'a Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur tarafından teşekkür belgesi, Mühendislik Topluluğu Başkanı Eray Samur ve Başkan Yardımcısı Hacer Taş tarafından ise hediye takdim edildi.