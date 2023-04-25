Seçim güvenliği için toplandılar

Düzce'de, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde huzur ve güvenliğin sağlanabilmesi, vatandaşların huzur içinde oylarını kullanabilmeleri için alınacak önlemler görüşüldü.

Düzce Valiliği tarafından 14 Mayıs'a sayılı günler kala seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Cevdet Atay'ın başkanlık yaptığı toplantıya kurum müdürleri, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Toplantıda 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde alınacak güvenlik önlemleri ile vatandaşların huzur içinde oylarını kullanabilmeleri için alınacak tedbirler görüşüldü.

Ayrıca toplantıda, güvenlik güçlerinin yanı sıra siyasi partilerin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri de istendi.