Seçim güvenliği için toplandılar

Düzce'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde huzur ve güvenliğin sağlanabilmesi, vatandaşların huzur içinde oylarını kullanabilmeleri için alınacak önlemler görüşüldü.

Düzce Valiliği tarafından 28 Mayıs'a sayılı günler kala seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Cevdet Atay'ın başkanlık yaptığı toplantıya ilgililer katıldı. Toplantıda 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınacak güvenlik önlemleri ile vatandaşların huzur içinde oylarını kullanabilmeleri için tedbirler görüşüldü.