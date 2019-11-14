Seçim yok Başkan Faruk Özlü mahalle mahalle geziyor

Faruk Özlü seçim olmamasına rağmen mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor çözüm yolları bulmaya çalışıyor. Halk ile iç içe olan Başkan Özlü bu kez Kültür ve Cedidiye Mahalle sakinleriyle bir araya geldi,

Başkan Dr. Faruk Özlü, seçim süresince söz verdiği gibi mahalle sakinleri ile bir araya gelerek talep ve sorunlarını birebir dinliyor. Başkan Özlü, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Kültür ve Cedidiye Mahalle sakinlerinin misafiri oldu. Kendisini karşılayan herkesle tek tek tokalaşırken, yaptığı konuşmasına belediye kadroları hakkında bilgi vererek başladı. Mahallelerin ihtiyaçları konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, mahalle sözleşmelerinin haricinde vatandaşların beklenti ve taleplerini dinlemek için geldiğini belirterek “Bu mahallenin bizim bilmediğimiz öncelikleri olabilir, bizim göremediğimiz ihtiyaçları olabilir bu akşam burada sizleri dinleyeceğiz. Belediye kadrolarında değişiklik yaptık, alanında uzman kişiler ile ekiplerimizi kurduk. Bu görüşmeler hem ekibimizi sizlere tanıtmak hem de beklentilerinizi duymak amacıyla düzenleniyor. Biz mahalle ziyaretlerini belli peridiyotlar halinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz, toplamda 56 mahallemiz var biz şuana kadar 44 mahalle ziyaretini gerçekleştirdik, geriye 12 mahallemiz kaldı, inşallah Kasım ayı sonuna kadar ziyaretlerimizi tamamlamış olacağız. Yine mahalle sözleşmelerini göz önünde bulundurarak her hafta en az 4 mahallemize misafir olmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinin taleplerini de ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bizzat not alan Başkan Özlü, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı: ''Biz kararlar alırken şu kavşağı kapatalım bu kavşağı açalım, şu yolu genişletelim ya da daraltalım şeklinde uygulama yapmıyoruz. Kervan kavşağı ve Fiskobirlik Kavşağına da yön verirken biz oraya uzman ekiplerimiz ile gittik yerinde gözlemledik, güvenlik sorunu vardı. Şimdi vatandaş oradan geçiyor, Allah korusun bir vatandaşımızın başına bir şey gelse önce bizim canımız yanar. O yüzden biz öncelikle güvenlik önlemlerini almak zorundayız. Çalışma arkadaşlarım ile birlikte bu işin uzmanı kimse, onlar ile çalışarak Düzce'nin geleceğine yön veriyoruz. Sizin fikirleriniz de bizim için önemli bunları dikkate alıyoruz, değerlendiriyoruz'' dedi.

Başkan Özlü mahalle sakinlerine gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.