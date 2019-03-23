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SEDAŞ'ın Düzce yatırımları devam ediyor

DÜZCE(İHA) – SEDAŞ elektrik dağıtım bölgesi olan Düzce’nin Cumayeri ilçesi ve Konuralp bölgesinde trafo yenilenmesi, dağıtım panoları ve elektik şebekesi iletkenleri yenilenen elektrik hattında eskiyen ve ekonomik ömrü dolan direkleri değiştirdi.

DÜZCE(İHA) – SEDAŞ elektrik dağıtım bölgesi olan Düzce'nin Cumayeri ilçesi ve Konuralp bölgesinde trafo yenilenmesi, dağıtım panoları ve elektik şebekesi iletkenleri yenilenen elektrik hattında eskiyen ve ekonomik ömrü dolan direkleri değiştirdi.



SEDAŞ'ın elektrik dağıtım bölgesi içinde yer alan 4 ilden birisi olan Düzce'de, her geçen gün artan enerji taleplerinin karşılanması ve 7/24 kesintisiz elektrik hizmeti verilmesi için SEDAŞ çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, yatırım çalışmalarıyla da fark yaratıyor. SEDAŞ, Cumayeri ve Konuralp'te yoğun saha çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomik ömrü dolan elektrik şebekelerinin yenilenmesi kapsamında, Cumayeri İlçesi Çevrik Mahallesi'nde trafo güç artırımı ile kapasite artışı sağlamak üzere trafo yenilenmesini sağlayan SEDAŞ, dağıtım panoları ve elektik şebekesi iletkenleri yenilenen elektrik hattında eskiyen ve ekonomik ömrü dolan direkleri değiştirdi. Ekipler ayrıca Konuralp, Aybaşı Köyü'nde de yeni bir trafo tesisi yapımı ile birlikte, 20 direkli yeni şebeke yapımı, yenilenen dağıtım panoları ve 4 kilometrelik enerji hattı iletkenlerinin montajını gerçekleştirdi.


Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Çevrik Mahallesi Muhtarı Zeki Poyraz, ekiplere teşekkür etti. Aybaşı Köyü Muhtarı Yaşar Çengel ise, “SEDAŞ'ın köyümüzde yaptığı bu yatırım çalışmaları için başta SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz'a, Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk'e ve Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü Enver Aka'ya olmak üzere sahada görev yapan tüm SEDAŞ ekiplerine, köyümüzdeki vatandaşlarımız adına ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz” dedi.


SEDAŞ yöneticileri Düzce de pek çok bölgede çalışmaların devam ettiğini belirttiler.

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