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Şehidin ailesine anlamlı hediye

Düzce Valisi Cevdet Atay, Şehit Polis Memuru Sabri Altınbaş’ın kahramanlık destanının da yer aldığı “81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık Destanları” kitabını şehidin ailesine hediye etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Şehit Polis Memuru Sabri Altınbaş'ın kahramanlık destanının da yer aldığı “81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık Destanları” kitabını şehidin ailesine hediye etti.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan, Düzce'den de Şehit Polis Memuru Sabri Altınbaş'ın kahramanlık destanının yer aldığı “81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık Destanları” kitabı yayınlandı. Düzce Valisi Cevdet Atay kitabı şehit Sabri Altınbaş'ın ailesine hediye etti.

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