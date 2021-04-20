Şehir ile birlikte logo da değişiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de değişim ve dönüşüm projelerini sürdüren Düzce Belediyesi, mevcut logosunu yenilemeye hazırlanıyor. Daha modern hatlara sahip, sadeleştirilmiş, şehrin kimliğini renklerini ve kültürünü yansıtacak olan yeni logo için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin çehresini değiştirecek projelerini açıklarken kurum kültürünü de geliştirmek adına girişimlerini sürdürüyor. Bir yandan değişim ve dönüşüm projeleri devam ederken, diğer yandan da Düzce Belediyesinin görsel ve kurumsal kimliğine ilişkin çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Saygın ve köklü bir kuruluş olan Düzce Belediyesi mevcut logosunu değiştirmeye hazırlanıyor. Bilinen tarihi milattan önce 1390 yıllarına kadar uzanan şehrimizde, kültürümüzü yansıtacak, modern hatlara sahip ve Düzce halkının da gücünü simgeleyecek olan yeni logo için çalışmalar devam ediyor. Düzce halkının da talepleri doğrultusunda modernize edilecek logo için üç ayrı firma hazırlıklarını sürdürüyor.

Titiz bir çalışma yürütülüyor

Başkan Özlü, Düzce Belediyesi olarak marka değeriyle ilgili de stratejik çalışmalar yapıldığını, görsel ve kurumsal kimlik kılavuzu hazırlıklarının devam ettiğini söyleyerek; “Düzcelilerin ve çalışma arkadaşlarımızın desteği ile şehrimizde başarılı işler yürütüyoruz. Bu projeleri yürütürken Belediyemizin görsel ve kurumsal kimliğine ilişkin çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Bu doğrultuda belediyemizin mevcut logosunu değiştirmeye karar verdik. Uzun süren titiz çalışmalarımızın sonuna yaklaştık. Yeni logomuz için 3 ayrı firma ile tasarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Logomuz ile birlikte projelerimizde lider, iyimser, dayanışma içinde olan ve değer oluşturan bir belediye olma algımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Düzce Belediyesinin yeni logosunun seçilerek Ramazan Bayramının ardından tanıtıma çıkması hedefleniyor.