Şehir merkezinde uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin en işlek mahallesinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilerek polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce'nin en işlek mahallesinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Cedidiye Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda üzerinde satışa hazır vaziyette 56 gram metamfetamin, 3 gram toz esrar, 4 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemelerinin ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi.