Şehir mezarlığı aydınlatılıyor

Bakım, onarım, yol, kaldırım peyzaj çalışmalarının devam ettiği şehir mezarlığı, yeni aydınlatma sistemleri ile donatıldı.

Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nün, Şehir Mezarlığında gerçekleştirdiği tadilat, tamirat ve yenilemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Çürüyen, dalları kırılan, köklerinden dolayı mezarlara zarar veren, kabir ziyaretleri esnasında ziyaretçiler için tehlike oluşturacak bazı ağaçların kaldırılmıştı. Kırılan mezar taşlarının onarımı başta olmak üzere mezarlık alanının temizliği, peyzaj çalışmaları kaldırım ve yol çalışmalarının devam ettiği Şehir Mezarlığında aydınlatma işlemlerine geçildi.

Ekipler, bir yandan mezarlığın sağlıklı ve nezih bir ortam da gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de ziyaretçilerine hizmet vermesini sağlamak için çalışmaları devam ettirirken, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de yürütülen ilk etap çalışmaları mezarlığın belirli alanlarına dikilen 43 adet aydınlatma direği ile çalışmalara destek oldu.

Yeni aydınlatma sistemleri ile gece boyunca aydınlatılması sağlanan şehir mezarlığı ışıl ışıl bir hale getirildi.