Şehit ailesine berat takdim edildi

Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Şehit Furkan Kaplanbaba'nın Düzce'de yaşayan ailesine şehitlik beratı takdim etti.

Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Erzincan'ın İliç ilçesinde görev sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehitlik mertebesine ulaşan Jandarma Uzman Onbaşı Furkan Kaplanbaba'nın Düzce'de yaşayan ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına şehitlik beratı takdim etti. Şehit ailesini ziyarete Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ve temsilciler de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hazırlanan şehitlik beratının aileye verilmesinin ardından ziyaret dualar ile sona erdi.