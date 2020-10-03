Şehit ailesine ziyaret gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyoloğu Pınar Öztürk, 2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit düşen Cihan Aksarı'nın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2015 yılında şehit düşen Cihan Aksarı'nın ailesi yalnız bırakılmıyor. Aradan geçen 5 yıllık süre içerisinde sürekli ziyaretler gerçekleştirilerek ailenin her türlü sorun ve sıkıntısını gidermeye çalışan Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aileyi bir kez daha ziyaret gerçekleştirdi. Şehidin annesi Sultan Aksarı'yı evinde, babası Cemal Aksarı'yı ise iş yerinde ziyaret eden Şehit ve Gazi birim sorumlusu sosyolog Pınar Öztürk, aile ile sohbet ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.