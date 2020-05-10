Şehit annelerine protokolden anlamlı ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce'de şehit annelerini ziyaret eden protokol üyeleri Anneler gününü kutladı.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Beyköy beldesinde bulunan 15 Temmuz darbe girişiminde Şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesini ziyaret etti. Protokol üyeleri şehit annesi Hanife Baysan'ın anneler gününü kutladı. Ziyaret dolayısıyla duygulanan şehit annesi Hanife Baysan, Anneler Günü'nde ziyaret edilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Bir evladım gitti ama bir sürü evladım oldu. Onların hepsi benim evlatlarım. Hepsine her gün dua ediyorum. Onları gördüğümde evladımı görmüş gibi oluyorum" dedi. Protokol üyeleri daha sonra Van'da Çığ düşmesi sonrası Şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ailesini de ziyaret etti. Şehit Annesi Raziye Işık'ın da anneler gününü kutlayan protokol üyeleri ailelere çeşitli hediyeler de verdi.