Şehit babası Aksarı: "Ahımız yerde kalmadı"

10 operasyonunda Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın etkisiz hale getirilmesi şehit ailelerine mutluluk yaşattı. 5 Eylül 2015'de Dağlıca baskınında şehit olan Düzceli Cihan Aksarı'nın baba ve annesi ise teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerine dua edip teşekkür ettiler.

Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca devam eden Eren-10 operasyonuna; Jandarma Komando birlikleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birliklerinin de destek veriyordu. Yapılan operasyon kapsamında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında 2015 yılında 16 askerin şehit olduğu Dağlıca Baskınının hazırlayıcısı olduğu ve saldırıya katıldığı tespit edilen Botan sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'da yer alıyor. Haberin duyulmasının ardından şehit aileleri büyük mutluluk yaşadı.

Dağlıca baskınında şehit olan Düzceli sözleşmeli Er Cihan Aksarı'nın baba ocağında buruk mutluluk yaşanırken Baba Cemalettin Aksarı ve Annesi Sultan Aksarı, operasyona katılan ve teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerine teşekkür ettiler.

Şehit Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı; “Öncelikle bütün şehit ailelerimize sabırlar diliyorum. Rabbimize hamd olsun. Milletimiz sağ olsun. Rabbimize hamd olsun ki bizim ahımız yerde kalmadı. Bizim çocuklarımıza hain pusu kuran o hainler kendi kanlarıyla boğuluyor. Allah devletime milletime ve özellikle askerlerime zeval vermesin. Bizim ahımız kimsede kalmaz” diyerek güvenlik güçlerine dua etti.

Anne Sultan Aksarı ise oğlunun kanının yerde kalmadığını belirterek, intikamlarını alan devlete ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.