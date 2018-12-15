Şehit Emniyet Müdürü için mevlid okunacak

Gecesine denk gelen Pazartesi günü Düzce'de emniyet amirliği yapan baba Ertuğrul Verdi'nin görev yerinde unutulmadı.

11 Aralık Salı günü görev yaptığı Rize Emniyet Müdürlüğü'nde makam odasında bir polis tarafından şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, baba Ertuğrul Verdi'nin emniyet amiri olarak görev yaptığı Düzce'de unutulmadı. Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin babası Ertuğrul Verdi ile görev yaptığı Düzce'den sonrada görüşmeye devam eden Düzceli Kadir Özçelik tarafından okutulacak mevlid ile ilgili olarak Düzcelileri davet etti.

Düzce'nin tanınmış işadamlarından Köse Kadir lakabı ile bilinen Kadir Özçelik, geçtiğimiz günlerde şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve 1982-84 yılları arasında Düzce Emniyet Amirliği yapan babası Ertuğrul Verdi ile ilgili anılarını anlatarak, kendisine şehit emniyet Müdürünün abi diye hitap ettiğini söyledi. Bunca yıl geçmesine rağmen görevi döneminde Düzcelilerin de çok sevdiği Ertuğrul Verdi ile görüşmeye devam ettiklerini ifade eden Kadir Özçelik, Altuğ Verdi Rize Emniyet Müdürü olduğunda hem sevindiğini hem de ilk kutlayanlardan birisi olduğunu ifade etti.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehadet haberini aldığı anı anlatan Kadir Özçelik, “Rize'de eşimiz dostumuz çoktur. Orada bana baba diye hitap eden bir kardeşim telefon etti. Telefonda maalesef senin evladını vurdular dedi. Bir emniyet memuru taradı, yaralı polisler var evladında ağır vaziyette hastaneye kaldırıldı dedi. Derhal babasını aradım ama birden söyleyemedim. Ertuğrul en çabuk vasıtayla Rize'ye git, Altuğ vuruldu, yaralı dedim. Tamam baba gidiyorum dedi kapattı. Sonrasında da acı haber geldi, maalesef kaybettik” dedi.

Ertuğrul Verdi'nin kendisini tekrar arayarak, başsağlığı için Düzce'den arayan bir çok kişiye kendisi namına teşekkür etmesini istediğini söyleyen Özçelik, Altuğ Verdi için Düzce'de mevlit okutmak istediğini dile getirdi.

Mevlit için Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'i aradığını söyleyen Özçelik, kendisinin çok ilgilendiğini ve ne gerekiyorsa yapacağını bildirdiğini söyledi. Mevlit'in 17 Aralık pazartesi günü yapılacağını söyleyen Özçelik, akşam namazı ile yatsı namazı arasında Merkez Büyük Camide okutulacak mevlite tüm Düzcelileri davet etti.