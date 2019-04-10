Şehit polisler için mevlid

yılı sebebiyle Şehit Polisler ve tüm şehitlerimiz için mevlit okundu dualar edildi.

10 Nisan 1845 tarihinden bu güne kadar, gücünü yasalardan, desteğini halktan alan, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan, mazisi şan ve şeref dolu Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Gölyaka İlçe Emniyet Amirliği tarafından Şehitlerimiz için Gölyaka Merkez Camiinde mevlit düzenlendi.

Gölyaka İlçe Müftülüğü başkanlığında İlçe Emniyet Müdürü Özgür Cengiz'in girişimleriyle gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Yakup Demircan, İl Meclis üyeleri Fazlı Koç ve İbrahim Keleş, Belediye Meclis üyeleri, ilçe Jandarma Komutanı, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitler için mevlit okundu dualar edildi. Vatandaşlara çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.