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Şehit Ufuk Baysan İlkokulu akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Beyköy Beldesinde bulunan Şehit Ufuk Baysan İlkokulu bünyesinde akıl ve zeka sınıfı düzenlenen törenle açıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy Beldesinde bulunan Şehit Ufuk Baysan İlkokulu bünyesinde akıl ve zeka sınıfı düzenlenen törenle açıldı.


Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokulu'nda Vali Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Beyköy Belde Belediye Başkanı Osman Kılıç, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın annesi Hanife ile babası Ramazan Baysan ve öğrenciler katılımıyla Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi.


Okuldaki sınıf açılışı halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Ardından katılımcılar Zeka ve Akıl Oyunları Sınıfı´nın açılışı gerçekleştirildi. Okul Müdürü Yılmaz Karaca sınıf ve kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Daha sonra Vali Dağlı okulun öğretmenler odasında okul idareci ve öğretmenleriyle bir arasa gelerek, okulun sınıf dolaplarını yaptıran Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'e plaket takdim etti. Okulda düzenlenen açılış programı okul bahçesinde öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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