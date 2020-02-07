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Şehit Uzman Çavuş Özgür Işık'ı binlerce kişi uğurladı

Van’da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık memleketi Düzce’nin Yığılca ilçesinde binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.


Van-Bahçesaray yolunda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Çavuş Özgür Işık naaşı, önce hava yolu ile Kocaeli'ye, ardından dün akşam saatlerinde kara yolundan kortej eşliğinde Düzce Merkez Hamidiye Mahallesi'nde bulunan evine getirilerek helallik alındı. Bugün evinden alınan şehidin naaşı Yığılca ilçesine getirildi. Yığılca ilçe standında cenaze namazını kılmak için saf tutan binlerce kişi alana sığmadı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı kortej eşliğinde dua ve tekbirlerle Yılgın köyüne götürülerek toprağa verildi. Şehidin annesi Raziye Işık, babası Arslan Işık ve eşi İrem Işık'ın dimdik ayakta durdukları görüldü.


Törene Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Stratejik ilişkiler Daire Başkanı Jandarma Tuğgeneral Cengiz Yıldız ve binlerce vatandaş katıldı.

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