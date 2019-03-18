Şehit ve gazi yakınları ile buluştular

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, 18 Mart Çanakkale Zaferi anma programları kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şehit Aileleri ve Gaziler Yemeğine katıldı. Burada şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilenen Başkan Ay, ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinlerken şehadet şerbetini içenlerin yakınlarına tekrar başsağlığı diledi, gazilere de uzun ömür temennisinde bulundu.