Düzce Trabzonlular Derneği ve Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikle şehit yakınları ve gaziler kahvaltı programında bir araya geldi.

Trabzonlular Derneği ve Emniyet Müdürlüğü ortak etkinliğe imza attı. Gölyaka ilçesinde bulunan Kültürpark'ta düzenlenen piknik programında şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi. Hava muhalefeti nedeniyle Kültürpark içinde bulunan alanda yapılan programa Dernek Başkanı Mustafa Demirci ile yönetim Kurulu üyeleri, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, müdür yardımcıları ile Düzceli şehit yakınları ve gazilerin aileleri katıldı.

Türkiye'nin vatan olarak kalması için canlarını hiçe sayan şehitlerin ve gazilerin ailelerine minnet duygusu ile onlara teşekkür etmek amacıyla böyle bir organizasyona imza attıklarını belirten Mustafa Demirci, “Birlik ve beraberliğimiz için evladından, eşinden vazgeçen ailelerimiz bizler için kutsaldır. Onlara teşekkür etmek amacıyla bu organizasyonu düzenledik. Sağ olsun emniyet müdürümüz ve polis teşkilatımızda bizlere yardımcı ve destek oldu. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederim. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise uzun ömürler dilerim” dedi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise programa katılan çocuklara Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile birlikte çeşitli hediyeler ve oyuncaklar verdi.