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Şehitler için fidan diktiler

DÜZCE(İHA) – "Her Çocuğun Bir Ağacı Olacak ve Bu Ağaçlar Şehitlerimizi Yaşatacak" sloganı ile Çocuk Hakları Komite üyesi çocuklar, Koruma ve Bakım altındaki çocuklar, SED hizmetinden faydalanan ve yabancı uyruklu çocukların dahil olduğu hatıra ormanı oluşturdu.

DÜZCE(İHA) – "Her Çocuğun Bir Ağacı Olacak ve Bu Ağaçlar Şehitlerimizi Yaşatacak" sloganı ile Çocuk Hakları Komite üyesi çocuklar, Koruma ve Bakım altındaki çocuklar, SED hizmetinden faydalanan ve yabancı uyruklu çocukların dahil olduğu hatıra ormanı oluşturdu.


Düzce Çocuk Hakları komitesi “Her şehidimizin bir ağacı olsun” diyerek 86 şehidimiz için 86 fidanı toprakla buluşturdular. Fidan dikimine Vali Yardımcısı Abdülgani Mağ, İl Müdürü Zeki Yıldırım, şehit yakınları, Çocuk Hakları Komite üyesi çocuklar, Koruma ve Bakım altındaki çocuklar ve SED hizmetinden faydalanan çocuklar katıldı.

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