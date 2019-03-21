Şehitleri Anma ve geleneksel Türk okçuluk yarışması düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından düzenlenen “Anma ve Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması” etkinlikte, Üniversiteler bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirilen programa, Düz-Ok Düzce Geleneksel Türk Okçuluğu Derneği Başkanı Murat Harem, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katılım gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Topluluk Başkanı Sami Kırk gerçekleştirdi. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anarak konuşmasına başlayan Sami Kırk, geleneksel Türk okçuluğuna başlamalarındaki etkenin, bu sporun tarihimizde ve kültürümüzde önemli bir yer kaplamasından dolayı olduğunu söyledi. Unutulan bu kültürü yaşatmak için Üniversitemiz bünyesinde Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu'nu kurduklarını söyleyen Sami Kırk, kuruldukları günden itibaren çok yol kat ettiklerini ifade etti. Sami Kırk, bu yolda kendilerine eşlik eden arkadaşlarına ve topluluğu kurmalarına vesile olan hocalarına teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından Düz-Ok Düzce Geleneksel Türk Okçuluğu Derneği Başkanı Murat Harem, katılımcılara ve öğrencilerimize böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür etti. Murat Harem, “Bu topraklarda yaşıyorsak bunları atalarımıza ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Kürşatların, Fatihlerin okları sizlersiniz, hepiniz birer bayraksınız ve o bayrağımıza gözünüz gibi bakmalısınız” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından topluluk üyesi Hatice Büyük 18 Mart Çanakkale Şehitleri ile ilgili şiirini seslendirdi.

Topluluk üyelerinin hazırlamış olduğu Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisinin ve yarışmaların yapıldığı etkinlikte; Sakarya Üniversitesi öğrencileri Melih Feyizoğu birinci, Cihan Üstün ikinci olurken, Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Muhammed Ali Temel ise üçüncü oldu.

Takım Selçuklu Putası kategorisinde ise; Kocaeli Üniversitesi birinci, Sakarya Üniversitesi ikinci, Bartın Üniversitesi ise 3. oldu. Etkinlik kupa töreni ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.