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Şehitlerin hikayeleri kayıt altına alınacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Şerefiyi Ortaokulu tarafından hazırlanan Dirilişin Adı 15 Temmuz projesi destek almaya hak kazandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 Gönüllülük yılı etkinlikleri çerçevesinde Çilimli Şerefiyi Ortaokulu tarafından hazırlanan Dirilişin Adı 15 Temmuz Projesi ile destek almaya hak kazandılar. Proje kapsamında öğrenciler ilçedeki şehit ve gazileri araştıracak. Şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilecek, hikayeleri dinlenerek kayıt altına alınacak. Şehitlerin özel eşyaları derlenip sergi yapılacak. Ayrıca şehit isimleriyle sembolik bir şehitlik oluşturulacak. Öğrenciler Çilimli'ye davet edilecek 15 Temmuz gazileriyle söyleşi gerçekleştirecek.


Gençlerin milli, ahlaki, insani ve evrensel değerlere sahip olmalarını amaçlayan Proje ile ilgili bilgiler veren Okul Müdürü Hasan Karadayı “Projemiz 3 aylık bir süreyi kapsamaktadır. İlçemizde başta 15 Temmuz şehit ve gazileri olmak üzere şehit ve gaziler araştırılacak, şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilecek, hikayeleri dinlenerek kayıt altına alınacak. Şehitlerin özel eşyaları derlenip sergi yapılacak. İlçemiz şehitlerinin tespitinden sonra onların isimleriyle sembolik seyyar bir şehitlik oluşturulacak. Vatan ve millet sevgisini perçinlemek amacıyla ilçemize davet edilecek olan 15 Temmuz gazileriyle ilçemiz öğrencileri ile söyleşiler ve velilerle konferanslar gerçekleştirilecek” dedi.


Proje kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğine dikkat çeken Karadayı “Projemize kamuoyunun dikkatini çekmek için, sabah sporları, çevre temizliği, farkındalık yürüyüşü, ortaokullar arası yarışmalar gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirecek ve akabinde bir albüm hazırlanacak. Proje Şerefiye Ortaokulu öğretmenleri ve gönüllü 10 öğrencinin öncülüğünde tüm öğrenci ve velilerin de katkısıyla uygulanacak. Ayrıca proje kapsamında İstanbul Şehitler Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitliğini kapsayan bir gezi de gerçekleştirilecek” diye konuştu.

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