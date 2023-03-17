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Şehitlik 18 Mart'a hazır

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde Şehir mezarlığında bulunan şehit mezarlarındaki bayraklar yenilenip, bakımları yapıldıZabıta ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şehir mezarlığında bulunan şehit mezarlarının Türk bayraklarının yenilenmesini sağladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde Şehir mezarlığında bulunan şehit mezarlarındaki bayraklar yenilenip, bakımları yapıldı


Zabıta ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şehir mezarlığında bulunan şehit mezarlarının Türk bayraklarının yenilenmesini sağladı. Mezarlıklar müdürlüğü ise periyodik temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiği şehitliğin bakımlarını gerçekleştirerek yapılacak tören öncesi hazırlıklarını tamamladı.

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