Şehre su vermek için seferber oldular

Faruk Özlü, İller Bankası yetkilileri ile birlikte Beyköy su alma regülatörünün bulunduğu Uğur Suyu mevkiinde yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Özlü tüm ekiplerin şehre su getirmek için seferber olduğunu söyledi.

Düzce Belediyesinin tüm ekipleri son 48 saattir olumsuz hava koşulları ile etkin şekilde mücadelesini sürdürüyor. Yoğun yağışlar nedeniyle taşan Uğur Suyu, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beyköy Su Alma Regülatörünün bulunduğu alanda yola ve ana hatta büyük zarar vermişti.

Sabah saatlerinde kriz merkezini toplayan Faruk Özlü ekiplere en kısa sürede suyun yeniden kente ulaştırılması konusunda verdiği talimatların ardından sahaya indi.

Ana su hattı ve yolun zarar gördüğü bölgeye beraberinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, İller Bankası Bölge Müdürü Levent Yanar, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile birlikte giden Özlü, ekiplerin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydederek; "Dün gece gerçekleşen yoğun yağışların ardından taşan Uğur suyu, ana su hattımıza ve regülatöre giden yola ağır hasar verdi. Burada yaklaşık 600 metrelik bir alan yok olmuş durumda. Tüm ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Burada bir konteyner, bir mobil jenaratör, 10 dozer, 10 ekskavatör, 30 kamyon 5 yükleyici ile taşkına müdahale ederek hem yolu hem de su hattını onaracağız" dedi.

Başkan Özlü, ziyaret sırasında kendisine eşlik eden İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, ve İller Bankası Bölge Müdürü Levent Yanar'a teşekkür ederek; "İller Bankası Genel Müdürümüze ve genel müdür yardımcımız ile birlikte bölgedeki son durumu değerlendirdik.

Kendilerine çalışmalarımızda yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Belediyemizin de tüm birimlerini burada seferber ettik. Yarın akşam saatlerine kadar suyu yeniden kentimizle buluşturmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Özlü, beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Derdin Köyü'nü ziyaret ederek zarar gören otel inşaatının son durumu hakkında bilgi aldı.