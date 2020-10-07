Şehrimiz Düzce dersi ortaöğretimlerde okutulmaya başlandı

meb.gov.tr) online olarak öğrencilerin, araştırmacıların ve meraklıların istifadesine sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 16.10.2017 tarihinde alınan karar gereği başlatılan “Şehrimiz …” dersi için ders kitabı hazırlanması çalışmaları 2019 yılı sonu itibariyle Düzce ilinde tamamlandı. Şehrimizi her yönü ile anlatan kitapta; “Düzce'nin Coğrafi Konumu”, “Düzce'nin Ekonomik Yapısı”, “Düzce'nin İklim ve Bitki Örtüsü”, “Düzce'nin Endemik Bitki Çeşitleri”, “Düzce'de İnsan ve Doğa”, “Düzce'de Barınma, Giyim Kuşam”, “Düzce'nin Demokrafik Yapısı”, “12 Kasım Düzce Depremi”, “Geçmişten Günümüze Düzce” ve “Düzce'nin Komşu Şehirleri” gibi daha birçok konu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer alan “Yenilikçi Uygulamalara İmkân Sağlanacak” hedefi çerçevesinde “Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorünü tanımasına derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilecektir.” anlayışı doğrultusunda materyal hazırlık çalışmaları başlatılmasına; ilk 2 ünitesinin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce, 3, 4 ve 5. ünitelerinin ise 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerince müstakil olarak hazırlanmasına karar verilmişti.

Bu karar doğrultusunda 31.07.2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce çalışmalara başlandı. Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 19.08.2019 tarihinde de “Şehrimiz Düzce” Dersi Öğretim Materyali İl Komisyonu oluşturuldu. İl Koordinatörü olarak tayin edilen Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Hasan Yeşilyurt başkanlığında başlayan çalışmalara, Düzce Üniversitesi'nden Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Ertuğrul yazar olarak, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Arş. Gör. Dr. Hayriye Merve Eriş Hasırcı da ölçme değerlendirme uzmanı olarak katkıda bulundu. Yine Azmimilli İlkokulu öğretmeni Bilge Sunay Sönmez ile İsmetpaşa Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şükrü Şahin yazar olarak, Çakırlar İlkokulu Müdürü Caner Bağ ise eğitim programcısı olarak komisyonda yer aldı. Alanlarında uzman diğer komisyon üyelerinin de katkılarıyla Şehrimizde yapılan çalışmalar 16.12.2019 tarihinde sonuçlanmış; hazırlanan kitap 2020 yılının bahar döneminde orta düzeyli okullarda “Şehrimiz Düzce” dersi kapsamında okutulması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sunuldu. Kitap hâlen Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasında (http://duzce.meb.gov.tr) “Dökümanlar” başlığı altında online olarak kamuya açık halde bulunuyor.

Kitap 5 ünite başlığında Düzce'yi her yönüyle anlatıyor

Kitap beş ünite halinde olup “Şehrin Hikayeleri” ve “Şehirde Yaşam” adını taşıyan ilk iki ünitesi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan komisyon tarafından kaleme alınmış; “Şehrimi Tanıyorum”, “Şehrim Çalışıyor” ve “Şehrimde Ben” isimli üniteleri de Düzce il Komisyonu'nca yazıldı. Aynı zamanda Düzce ili rehberi özelliği taşıyan kitap; zengin içeriği, renkli tasarımı ve Düzce'nin tarihî, tabiî ve kültürel dokusunu yansıtan resim ve görselleriyle öğrenciler kadar velilerin ve halkın da ilgisini çekmeye aday görünüyor. “Değer Üreten Üniversite” idealini benimsemiş olan Üniversitemiz de gerçekleştirdiği etkinlikleri ve şehrimize yaptığı katkılarıyla kitapta adından söz ettiriyor.