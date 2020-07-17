Sel bölgesinde asfalt serme hızlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde geçtiğimiz yıl temmuz ayında meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede İl Özel İdaresi ekiplerince asfalt serme çalışmaları hızlandı.

17-18 Temmuz'da Düzce'nin Akçakoca ilçesi ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bir çok köy yolunda kaymalar ve heyelanlar meydana gelmişti. Bölgede Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yeni yol yapım çalışmaları geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından asfalt çalışmaları başladı. Dilaver, Esmahanım, Küpler, ve Kurukavak köylerinde sel felaketi sonrasında bozulan yollarda sıcak asfalt çalışmalarını hızlandıran ekipler, özellikle Dilaver ve Esmahanım köyleri bağlantı yollarında asfalt serme işlemlerini sürdürüyor.