İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sel bölgesinde bulunan cesedin 7 yaşındaki Sanem'a ait olduğu belirlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde meydana gelen sel felaketi sonrasında bulunan cesedin kimliği belirlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde meydana gelen sel felaketi sonrasında bulunan cesedin kimliği belirlendi.


Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Selde kaybolan Fatma Töngel ile Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu. Bugün yapılan aramalarda bir ceset daha bulundu. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, cesedin 7 yaşındaki Sanem Kaplan'a ait olduğunun belirlendiği bildirildi.


Kayıp olan Kağan Töngel (3), Nilgün Kaplan (39) ile kızları Funda Kaplan (9) ve İlayda Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmaları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.