İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sel bölgesinde yapılan çalışmalar denetlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan sel afetinden etkilenen Samandere ve Uğur köyü bölgelerinde yapılan çalışmaları inceledi.


Düzce'de geçtiğimiz Haziran ayının sonlarında birçok bölgede meydana gelen sel afetinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. En büyük hasarı alan Samandere ve Uğur köylerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Köylerin ana yolunda yapılan çalışmaları Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet yerinde inceledi. İl Özel idaresi ekiplerinin hummalı bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmaları inceleyen Vali Atay, genel sekreter Hayri Şen'den de yapılanlar hakkında bilgiler aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.