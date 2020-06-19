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Sel bölgesinde yeniden yağmur başladı

Gölyaka ilçesinde dağlardaki dere yataklarının ve sulama kanallarında meydana gelen su taşkınları sonucunda sular altında kalan Gölyaka ilçesi öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisinde kaldı.


Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında dağlardaki dere yatakları ve sulama kanaları taşmıştı. Taşan kanallardan ve dere yataklarındaki suların ilçe merkezine gelmesi sonucunda Gölyaka ilçe merkezinde 3 mahalle sular altında kalmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmasına rağmen sel sularının etkili olduğu bölgelerde yaralar sarılmaya çalışılırken, öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış yeniden etkili oldu. Ekipler, yağmur nedeniyle çalışmalarına ara verdi.

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