Sel bölgesine Düzce'de sağlık desteği

Türkiye'nin bir çok bölgesinde yaşanan taşkınlarından ardından Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlık 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri seferber oldu. Selde sağlık sorunları yaşayanlar için 3 ekip oluşturan başhekimlik, Kastamonu ve Sinop' a ekiplerini gönderdi.

Karadeniz bölgesi olmak üzere Ülke genelinde birçok bölgede yaşanan taşkınlar vatandaşları da mağdur etti. Bölgelerde vatandaşları kurtarmak ve yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı, felaete uğrayan insanlara yardımcı olmak için harekete geçen Sağlık ekipleri Sinop ve Kastamonu illerine gitti. 1 Adet 4 sedyeli, 1 adette tam donanımlı ambulans ve 6 sağlık personeli ile taşkınların yaşandığı Sinop için hareket eden ekiplerin yanı sıra 1 pajero ambulans ile 3 sağlık personeli de Kastamonu'ya gitti.

Yetkililer ayrıca daha önce Düzce'de yaşanan sel felaketlerinden dolayı tecrübeli olduklarını ve istenmesi durumunda yeni ekiplerinde4 hazır durumda bekletildiğini de belirttiler.