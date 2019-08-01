Sel bölgesine Hendek Belediyesinden yardım

Düzce'de meydana gelen sel felaketi sonrası Hendek Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımlar Akçakoca'ya getirildi.

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 18 Temmuz'da sel ve su baskınları sonucunda meydana gelen zararın yaraları sarılmaya devam ediyor. Devlet eliyle yapılan çalışmaların yanı sıra vatandaşlarda sel bölgesine yardım yapıyor. Hendek Belediyesi de yaraların sarılması için tırlarla yardım malzemesi gönderildi. Gelen gıda, çocuk bezi, su gibi yardımlar Akçakoca İl Özel İdare depolarına konularak ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.