Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketi arıcıları da vurdu. Samime ve Turgut Arslan çiftinin 50 kovanı sele kapılarak yok oldu.

Akçakoca Şifalı su mevkii Kestane bayırında arıcılık yapan Samime ve Turgut Arslan çifti, Kestane balı ürettikleri sırada yağmura yakalandı. 50 adet kovan ise sele kapılarak yok oldu. Geçimlerini arıcılık yaparak sağladıklarını belirten Turgut Arslan, "Yaşanan sel felaketinde 50 adet kovanımız içindeki ballarla beraber sele kapıldı ve yok oldu. Yıllardır bal üretiminde hava şartlarından dolayı üretim yoktu. Bu sene umutluyduk ancak sel oldu tüm gelirimiz yok oldu" dedi.