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Sel sonrası ilaçlama çalışması başlatıldı

Düzce Belediyesi tarafından, sel sonrası salgın hastalıkların önüne geçmek ve sel nedeniyle eski ilaçlamaların etkisini kaybetmesi nedeni başlatılan kapalı kanal larva ilaçlaması ve sıvı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.


Meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında oluşan sel felaketinin ardından çalışmalarını hızla yürüten Düzce Belediyesi kapalı kanallarda ve açık bölgelerde daha önce yapmış olduğu ilaçlamaların yağmurlar yüzünden etkisini kaybetmesi, sel ile birlikte oluşabilecek salgın hastalıkların önüne geçmek ve böcek, sinek gibi haşeratların üremesini engellemek amacıyla Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu köyü başta olmak üzere sıvı ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak yürütüyor.


Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, "Yaşanan sel sonrası salgın hastalıkların önüne geçmek sinek böcek ve haşeratların üremesini engellemek amacıyla yoğun olarak ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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