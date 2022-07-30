Sel sonrası yaralar sarılıyor

Vali Cevdet Atay; 27-28-29 Haziran tarihlerinde meydana gelen yağışlardan dolayı ilde 118 köyün ve bu köylere ait olan yollarda ise hasar oluştuğunu belirtti. Şehirde bulunan 86 köyde içme suyu sorunu yaşandığını aktaran Atay; 30 kilometre sıcak asfalt yol, 57 kilometre stabilize yol, 19 adet köprü, 27 adet menfez, 4 adet yaya köprüsünün kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.

Köy yollarında 65 adet heyelan oluştuğunu ifade eden Atay, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti: “Yağışların başladığı ilk andan itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri; selden etkilenen köylerin tamamına gerek servis yolundan gerekse ana yol üzerinden ulaşım sağladı. 86 köyümüzün içme suyu sorunu çözüme kavuştu.”