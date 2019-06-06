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Şelaleler diyarı Düzce'ye tatilcilerden yoğun ilgi

DÜZCE(İHA) – Yeşil ile Mavinin kucaklaştığı Düzce’de tatilciler şelalelere akın ettiler.

DÜZCE(İHA) – Yeşil ile Mavinin kucaklaştığı Düzce'de tatilciler şelalelere akın ettiler. Mangalını kapan yaylaların ve şelalelerin keyfini çıkarttılar.


Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile gürül gürül akan şelaleler, tatilcilerin, turistlerin, piknikçilerin, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların adete akınına uğradı. Yeşil ormanları, yaylaları ve Karadeniz'e açılan Akçakoca ilçesiyle mavi ile yeşili kucaklayan, farklı kültürleri yaşatan kampçılık, rafting, olta balıkçılığı, su sporları, doğa yürüyüşü parkurlarıyla misafirlerine doğayla iç içe tatil imkanı sunan Düzce'de piknik alanları doldu taştı. 9 Günlük bayram tatilini fırsata çeviren tatilciler Düzce'de Efteni iskelesi ile Aydınpınar, Güzeldere ve Samandere şelalelerine yoğun ilgi gösterdiler. Çocuklar yeşil alanlarda boy bol eğlenip oyun oynayarak stres attı. Hem eğlenen tatilciler hemde mangal yaparak keyifli bir gün geçirip bol bol enerji depoladılar. Zaman zaman şelalelere giden yollarda yoğunluk yaşandı.

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