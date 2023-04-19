Şelaleler şehri Düzce tatilcileri bekliyor

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan doğal güzelliklerin yer aldığı şelaleler şehri Düzce Ramazan Bayramına hazır. Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı 1. ve 2. şelaleleri temiz bir oksijen ile ciğerleri temizlerken ortamın huzuru stresten uzak tutuyor. Düzce, bayram tatilinde dinlenmek için doğanın sunduğu imkanlardan faydalanmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.