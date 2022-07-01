Selde 195 bin kanatlı hayvan telef oldu

Düzce'de etkili olan sağanak yağış ile beraber kanatlı hayvan üretimi yapan çiftliklerde ciddi hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre 195 bin hayvan telef oldu.

Düzce'de etkili olan aşırı yağıştan dolayı il genelinde hasar tespiti için Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. 29 personel ve 12 araçla il genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler Akçakoca Göktepe köyünde ticari etlik tavuk işletmesinin su basması sonucu dört günlük 9 bin adet civciv, Gölormanı köyünde bulunan ticari etlik tavuk işletmesinde 17 günlük 144 bin adet kanatlı hayvan ve köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan 25 günlük 42 bin adet tavuğun telef olduğunu belirledi.

Tüm işletmelerde telefondan hayvanlarla alakalı olarak hasar tespitleri yapıldı ve hayvanlar işletmelerden temizleme çalışmalarına başlandı.